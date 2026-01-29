Lazio-Genoa, Maldini verso la titolarità: le probabili formazioni

Tra un’operazione e l’altra di mercato, la Lazio resta comunque concentrata sugli impegni di campionato. Domani, infatti, alle ore 20:45 ospiterà il Genoa di De Rossi per la 23° giornata, e in occasione della sfida contro il Grifone, secondo quanto riferito da Il Messaggero, Sarri potrebbe schierare dal primo minuto il nuovo acquisto di biancoceleste: Daniel Maldini.

Lazio-Genoa, prima titolarità per Maldini?

Nel secondo giorno di prove, il classe 2001 è stato nuovamente testato da falso nove e questo potrebbe scuotere gli equilibri dell’attacco, che nelle ultime sfide è stato guidato da Dia e Ratkov. Se al momento l’unica certezza è Zaccagni a sinistra, resta aperto il ballottaggio tra Cancellieri e Isaksen.

Le possibil scelte di Sarri in difesa e a centrocampo

Con Romagnoli out per la sua situazione tesa con la società biancoceleste, dalla giornata di ieri Sarri ha provato la coppia Gila-Provsgaard, che sarà molto probabilmente la titolare. A centrocampo rientrerà Cataldi in regia, con Basic e Taylor come mezzali. Allo stesso tempo, si avvicina anche il possibile rientro di Rovella, che sembra aver smaltito l’affaticamento accusato la scorsa settimana che lo aveva tenuto fuori contro il Lecce, e potrebbe essere convocato in vista del Genoa.