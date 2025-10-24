Cardone: "Va fatto un approfondimento sugli infortuni. Basic e Pellegrini…"

La Lazio continua ad essere piena di infortuni, l'ultimo in ordine di tempo quello di Tavares (per cui si teme uno stiramento al polpaccio) registrato durante l'allenamento di ieri. Sarri non è mai riuscito da inizio stagione a lavorare con tutta la squadra al completo dovendo tappare buchi a destra e sinistra cambiando persino modulo. Domenica ci sarà la Juventus e ci sarà l'ennesima Lazio rimaneggiata, che dovrà tirare fuori energie oltre il limite per sopperire alle tante assenze.

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, che ha fatto il punto della situazione in vista della Juventus.

Le parole di Giulio Cardone a Radiosei

Tanti infortuni nascono anche da situazioni pregresse, quelli che non si spiegano sono quelli di Castellanos e Cancellieri. Lo staff medico della Lazio va valutato in una fase due, quella del recupero, non adesso.

Pellegrini

Pellegrini si è allenato ma non con il gruppo; la situazione è strana: tra oggi e domani un provino lo farà. Sugli infortuni un approfondimento la devono fare. La teoria è che paradossalmente quando c’è l’Europa ci si allena giocando, così ci sia allena di più.

Sulla formazione