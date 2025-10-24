Cardone: "Va fatto un approfondimento sugli infortuni. Basic e Pellegrini…"
Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, che ha fatto il punto della situazione in vista della Juventus
La Lazio continua ad essere piena di infortuni, l'ultimo in ordine di tempo quello di Tavares (per cui si teme uno stiramento al polpaccio) registrato durante l'allenamento di ieri. Sarri non è mai riuscito da inizio stagione a lavorare con tutta la squadra al completo dovendo tappare buchi a destra e sinistra cambiando persino modulo. Domenica ci sarà la Juventus e ci sarà l'ennesima Lazio rimaneggiata, che dovrà tirare fuori energie oltre il limite per sopperire alle tante assenze.
Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, che ha fatto il punto della situazione in vista della Juventus.
Le parole di Giulio Cardone a Radiosei
Tanti infortuni nascono anche da situazioni pregresse, quelli che non si spiegano sono quelli di Castellanos e Cancellieri. Lo staff medico della Lazio va valutato in una fase due, quella del recupero, non adesso.
Pellegrini
Pellegrini si è allenato ma non con il gruppo; la situazione è strana: tra oggi e domani un provino lo farà. Sugli infortuni un approfondimento la devono fare. La teoria è che paradossalmente quando c’è l’Europa ci si allena giocando, così ci sia allena di più.
Sulla formazione
Domenica ci sarà Lazzari a destra con Marusic a sinistra. Basic resta avanti rispetto a Vecino per un motivo di condizione, di forma. Sicuramente l’uruguaiano subentrerà e immagino piano piano si prenderà il posto titolare. Dia il problema alla caviglia lo gestisce, ieri si è allenato poco perché non sta benissimo ma comunque giocherà.