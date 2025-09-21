Lazio-Roma | Fabiani nel pre: "Ci teniamo tantissimo, sulla formazione..."

Pochi minuti prima dell'inizio di Lazio-Roma è intervenuto il direttore sportivo Fabiani ai microfoni del pre-partita

Con il Como Le altre partite contro Sassuolo e Verona abbiamo fatto ottime prestazioni poi il calcio è strano, oggi è una partita speciale basta vedere lo spettacolo sugli spalti, per cui è una partita che vale tanto per noi ci teniamo tantissimo a fare risultato per quanto riguarda le formazioni ho visto la novità Pellegrini della Roma però non conta chi gioca e chi non gioca ma è una partita che va giocata contro tutto e tutti.