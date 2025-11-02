Lazio, porte aperte per Pedro: possibile ruolo nel club

«Porte aperte a Pedro». L’invito, recapitato già la scorsa stagione da Lotito e Fabiani, resta valido anche oggi. La Lazio continua a immaginare per l’attaccante spagnolo un futuro all’interno del club, quando a giugno mancheranno pochi giorni alla scadenza del suo contratto.

Un possibile ruolo nel club biancoceleste

L’idea della società è quella di offrirgli un posto nel settore giovanile, magari come tecnico o collaboratore, valorizzando la sua esperienza internazionale e il suo esempio per i più giovani. Pedro non ha ancora preso una decisione definitiva: vorrebbe concedersi uno o due anni di pausa per dedicarsi alla famiglia, divisa tra Italia e Spagna.

Tra futuro in panchina e suggestioni dall’estero

A Tenerife sognano un suo ritorno in campo, mentre Fabregas lo ha spesso invitato a raggiungerlo al Como. Anche negli Stati Uniti non mancano amici ed estimatori, molti dei quali ex compagni del Barcellona. Tuttavia, l’attaccante non esclude di chiudere la carriera alla Lazio per poi intraprendere un nuovo percorso. Due anni fa, lo stesso Pedro aveva già manifestato interesse per un futuro in società: un ruolo da allenatore o dirigente che potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi, se deciderà di dire addio al calcio giocato.