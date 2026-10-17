Il tecnico portoghese domani vedrà Juve-Lazio

Conceição allo Stadium per Juve-Lazio

Sergio Conceição tornerà in Italia: domani sarà allo Stadium per vedere Juve-Lazio. Il tecnico portoghese, parlando a La Gazzetta dello Sport, è tornato anche sui suoi sei mesi alla guida del Milan.

Nel suo racconto, Conceição ha legato le difficoltà di quell’esperienza alla struttura societaria. A suo giudizio, un allenatore ha bisogno di un sostegno adeguato per conservare credibilità davanti ai giocatori; al Milan, allora, ritiene che non ci fossero le condizioni ideali.

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Il rapporto con Cardinale durante i mesi al Milan

Conceição ha raccontato che Cardinale non andò mai a Milanello mentre lui allenava la squadra. Dopo la vittoria della Supercoppa, gli inviò un messaggio di complimenti. Il tecnico ha spiegato di non aver risposto perché «non avevo nemmeno il suo numero»: lesse il messaggio soltanto in seguito.

È un episodio che Conceição inserisce nella riflessione sul rapporto tra allenatore e società. Pur sottolineando quelle difficoltà, ha chiarito di non rimpiangere i sei mesi trascorsi al Milan.

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