Lazio-Genoa, Vasquez: "L’episodio finale dispiace ma usciamo da qua a testa alta"
Johan Vasquez è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della gara Lazio-Genoa, che si è conclusa con la sconfitta del club rossoblù
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Le dichiarazioni di Vasquez a Dazn
L’episodio finale dispiace ma alla fine usciamo da qui con la testa alta, dobbiamo continuare così.
Cosa gli ha detto Zufferli
Cose di campo che rimangono lì, provo ad aiutare la squadra, dobbiamo essere consapevoli che sul 2-2 bisogna pensare a portare la partita a casa.
De Rossi
Ci ha trasmesso energia, oggi lo abbiamo dimostrato benissimo, non abbiamo mollato fino alla fine.