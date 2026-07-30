Lazio, futuro Pellegrini lontano da Formello: interesse da Spagna e Inghilterra
Il terzino biancoceleste è in uscita: Espanyol, Hull City e Ipswich Town monitorano la situazione.
La Lazio continua a lavorare anche sul fronte delle uscite. Tra i giocatori destinati a lasciare il club biancoceleste c'è Luca Pellegrini, il cui futuro sembra sempre più lontano da Formello.
Secondo quanto riportato da La Repubblica, il terzino continua ad attirare l'interesse di diversi club stranieri. Il suo profilo resta molto apprezzato sia in Spagna sia in Inghilterra.
Sul giocatore è infatti vivo il pressing dell'Espanyol, formazione della Liga, mentre dall'Inghilterra seguono con attenzione la situazione anche Hull City e Ipswich Town, entrambi interessati a valutare un possibile affondo.
La posizione di Luca Pellegrini resta quindi una delle più calde tra quelle in uscita. L'interesse proveniente dall'estero conferma come il terzino continui ad avere estimatori fuori dall'Italia, con Spagna e Inghilterra che rappresentano al momento le piste più concrete.