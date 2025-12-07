Lazio, grande festa per il ritorno di Immobile all'Olimpico: i ringraziamenti dell'ex Capitano

Poco prima del fischio d'inizio di Lazio-Bologna, gara che si è conclusa con un pareggio, i tifosi laziali hanno dato un caloroso e pieno d'amore bentornato all'ex Capitano della Lazio Ciro Immobile, pilastro nella storia del club biancoceleste. L'attuale calciatore del Bologna ha ringraziato sui social i tifosi per l'amore dimostrato, che resterà sempre indissolubile.

I ringraziamenti di Ciro Immobile sui social

La coreografia per Ciro Immobile

