Lazio, grande festa per il ritorno di Immobile all'Olimpico: i ringraziamenti dell'ex Capitano
La leggenda Ciro Immobile ha ringraziato sui social i tifosi biancocelesti per l'amore dimostrato prima della gara Lazio-Bologna
Immobile - Fraioli
Poco prima del fischio d'inizio di Lazio-Bologna, gara che si è conclusa con un pareggio, i tifosi laziali hanno dato un caloroso e pieno d'amore bentornato all'ex Capitano della Lazio Ciro Immobile, pilastro nella storia del club biancoceleste. L'attuale calciatore del Bologna ha ringraziato sui social i tifosi per l'amore dimostrato, che resterà sempre indissolubile.
I ringraziamenti di Ciro Immobile sui social
La coreografia per Ciro Immobile
