Juventus-Lazio, la vendita dei tagliandi: info e dettagli

Tutte le informazioni dei tagliandi del settore ospiti per la sfida contro i bianconeri

Edoardo Terenzi /
Juventus-Lazio - Fraioli
Juventus-Lazio - Fraioli

Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, la Lazio ha reso note tutte le informazioni utili fornite dalla Juventus riguardo la vendita dei tagliandi del settore ospiti per la sfida contro i bianconeri, in programma alle 20:45 di domenica 8 febbraio all'Allianz Stadium.

Juventus Lazio - Ipa
Juventus Lazio - Ipa

Il comunicato ufficiale

La Juventus F.C. comunica ai tifosi della S.S. Lazio che dalle ore 10:00 di venerdi 16 gennaio verranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A EniLive Juventus-Lazio in programma domenica 8 febbraio alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino.

Questi i dettagli della vendita:

Capienza di 2.099 posti (1.016 nel primo anello e 1.083 nel secondo anello) al prezzo unico di € 45 + commissioni web;

Fine vendita ore 19:00 di sabato 7 febbraio.

Vendita esclusivamente online.

Limitazioni

OBBLIGO DELLA TESSERA DEL TIFOSO MILLENOVECENTO.

In relazione a quanto disposto dall’ Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con nota nr. 14/2007 dell’8 marzo 2007 (e nr. 26/2012) in merito alla richiesta di introduzione degli striscioni di seguito comunichiamo gli indirizzi dove si potranno far pervenire le richieste, entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni: mail: [email protected].

Nel caso di utilizzo di striscioni già inseriti nell’albo nazionale pubblicato nel sito dell`O.N.M.S., non è necessaria la richiesta dell’autorizzazione ma permane l`obbligo di comunicazione alla squadra ospitante, anche per tramite dello SLO

