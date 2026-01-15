Juventus-Lazio, la vendita dei tagliandi: info e dettagli
Tutte le informazioni dei tagliandi del settore ospiti per la sfida contro i bianconeri
Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, la Lazio ha reso note tutte le informazioni utili fornite dalla Juventus riguardo la vendita dei tagliandi del settore ospiti per la sfida contro i bianconeri, in programma alle 20:45 di domenica 8 febbraio all'Allianz Stadium.
Il comunicato ufficiale
La Juventus F.C. comunica ai tifosi della S.S. Lazio che dalle ore 10:00 di venerdi 16 gennaio verranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A EniLive Juventus-Lazio in programma domenica 8 febbraio alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino.
Questi i dettagli della vendita:
Capienza di 2.099 posti (1.016 nel primo anello e 1.083 nel secondo anello) al prezzo unico di € 45 + commissioni web;
Fine vendita ore 19:00 di sabato 7 febbraio.
Vendita esclusivamente online.
Limitazioni
OBBLIGO DELLA TESSERA DEL TIFOSO MILLENOVECENTO.
In relazione a quanto disposto dall’ Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con nota nr. 14/2007 dell’8 marzo 2007 (e nr. 26/2012) in merito alla richiesta di introduzione degli striscioni di seguito comunichiamo gli indirizzi dove si potranno far pervenire le richieste, entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni: mail: [email protected].
Nel caso di utilizzo di striscioni già inseriti nell’albo nazionale pubblicato nel sito dell`O.N.M.S., non è necessaria la richiesta dell’autorizzazione ma permane l`obbligo di comunicazione alla squadra ospitante, anche per tramite dello SLO