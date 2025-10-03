Ufficiale, Adidas presenta Trionda, il pallone dei Mondiali: il video di Mandas

Ufficiale, Adidas ha finalmente lanciato Trionda, il pallone che sarà utilizzato per il FIFA World Cup 2026, realizzato con una costruzione a quattro pannelli che riprende le onde rappresentate nel nome. La geometria del pallone celebra anche le tre nazioni che ospiteranno il grande torneo, vale a dire Canada, Messico e Stati Uniti, infatti, ogni pannello presenta i colori rosso, blu e verde, ma non solo, per ogni nazione è stata inserita un'iconografia significativa, come una stella per gli Usa, una foglia d'acero per il Canada e un'aquila per il Messico. Inoltre, ad aggiungere un altro tocco di colore al design ci pensano le decorazioni dorate, presenti per omaggiare il trofeo dei Mondiali.

Trionda, un capolavoro tecnologico

Ogni dettaglio presente nel pallone è stato progettato in modo tale da favorire anche le prestazioni, infatti, la costruzione a quattro pannelli presenta delle cuciture profonde e linee in rilievo, inserite insieme alle iconografie, per creare una superficie del pallone che permette di ottenere un'ottima stabilità e una resistenza sufficiente anche quando viene lanciato in aria, ma non solo, grazie alle icone, il pallone è dotato di una forte aderenza anche durante il dribbling, in condizioni di umidità o di tiri sul bagnato. Oltre a ciò, Trionda presenta anche la tecnologia Connected Ball, chip del sensore di movimento Imu da 500Hz che è stato inserito lateralmente ed è sostenuto da un sistema di sospensione. La tecnologia invia dati ben precisi sulla posizione del pallone al VAR e, unito alle informazioni sull'ubicazione dei calciatori, aiuta gli arbitri a prendere delle decisioni sul fuorigioco.

