Ufficiale, Adidas presenta Trionda, il pallone dei Mondiali: il video di Mandas

Christos Mandas ha presentato sui social il pallone Trionda, lanciato da Adidas per FIFA World Cup26

Michelle De Angelis /
Foto di Sarah Stier/Getty Images via onefootball
Foto di Sarah Stier/Getty Images via onefootball

Ufficiale, Adidas ha finalmente lanciato Trionda, il pallone che sarà utilizzato per il FIFA World Cup 2026, realizzato con una costruzione a quattro pannelli che riprende le onde rappresentate nel nome. La geometria del pallone celebra anche le tre nazioni che ospiteranno il grande torneo, vale a dire Canada, Messico e Stati Uniti, infatti, ogni pannello presenta i colori rosso, blu e verde, ma non solo, per ogni nazione è stata inserita un'iconografia significativa, come una stella per gli Usa, una foglia d'acero per il Canada e un'aquila per il Messico. Inoltre, ad aggiungere un altro tocco di colore al design ci pensano le decorazioni dorate, presenti per omaggiare il trofeo dei Mondiali.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Trionda, un capolavoro tecnologico 

Ogni dettaglio presente nel pallone è stato progettato in modo tale da favorire anche le prestazioni, infatti, la costruzione a quattro pannelli presenta delle cuciture profonde e linee in rilievo, inserite insieme alle iconografie, per creare una superficie del pallone che permette di ottenere un'ottima stabilità e una resistenza sufficiente anche quando viene lanciato in aria, ma non solo, grazie alle icone, il pallone è dotato di una forte aderenza anche durante il dribbling, in condizioni di umidità o di tiri sul bagnato. Oltre a ciò, Trionda presenta anche la tecnologia Connected Ball, chip del sensore di movimento Imu da 500Hz che è stato inserito lateralmente ed è sostenuto da un sistema di sospensione. La tecnologia invia dati ben precisi sulla posizione del pallone al VAR e, unito alle informazioni sull'ubicazione dei calciatori, aiuta gli arbitri a prendere delle decisioni sul fuorigioco.

Il video di Christos Mandas sui social 

Lazio, cambio modulo o determinazione: qual è la variabile vincente?