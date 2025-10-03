Estonia-Italia: la lista dei convocati dal ct Gattuso, presente solo un biancoceleste

Dopo una sconfitta contro la Norvegia e le tre vittorie rispettivamente con Moldavia, Estonia e Israele, gli Azzurri guidati dal mister Gennaro Gattuso si preparano a tornare in campo con la mentalità e l'energia vincente per tentare di qualificarsi al FIFA World Cup 2026. Gli impegni della Nazionale Italiana ricominciano sabato 11 ottobre alle ore 20:45, quando la squadra giocherà in trasferta contro l'Estonia a Le Coq Arena, successivamente martedì 14 ottobre si disputerà l'incontro Italia-Israele. Nel mese di novembre, invece, per l'Italia sono in programma gli incontri con la Moldavia e la Norvegia, unica fino ad ora imbattuta. In vista del prossimo incontro, Estonia-Italia, il tecnico Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati.

Gli Azzurri convocati dal ct Gennaro Gattuso

Portieri: Carnesecchi (Atalanta), Donnarumma (Manchester City), Meret (Napoli), Vicario (Tottenham).

Difensori: Bastoni (Inter), Calafiori (Arsenal), Cambiaso (Juventus), Coppola (Brighton), Di Lorenzo (Napoli), Dimarco (Inter), Gabbia (Milan), Mancini (Roma), Udogie (Tottenham).

Centrocampisti: Barella (Inter), Cristante (Roma), Frattesi (Inter), Locatelli (Juventus), Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Tonali (Newcastle).

Attaccanti: Cambiaghi (Bologna), F.P. Esposito (Inter), Kean (Fiorentina), Orsolini (Bologna), Politano (Napoli), Raspadori (Atletico Madrid), Retegui (Al-Qadsiah), Zaccagni (Lazio).

