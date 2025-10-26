Lazio, rebus sulla fascia sinistra per i terzini: tre opzioni per Sarri con Marušić in pole

Stavolta l’emergenza infortuni della Lazio riguarda, in particolare, i terzini: Tavares è infortunato, Pellegrini appena rientrato e Marušić alle prese con i postumi di una febbre presentatasi negli ultimi giorni. Tutte queste, come riporta Il Corriere dello Sport, sono variabili da tenere in considerazione per una partita così importante come quella di stasera e che vedrà i biancocelesti sfidare la Juventus all’Olimpico.

Le tre opzioni a sinistra

L’unico sicuramente indisponibile al momento è il portoghese, fermo per una lesione muscolare di basso grado a carico del soleo sinistro. Per quanto riguarda gli altri terzini, invece, andranno valutate le condizioni. Pellegrini ha finalmente messo alle spalle il trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro rimediato con Genoa, ma viene da tre settimane di stop e solo due allenamenti fatti in gruppo: la condizione non può essere ottimale, naturalmente. Invece, il compagno di reparto Marušić, in settimana, si è fermata per una sindrome influenzale. Ad oggi, possiamo dire che abbia recuperato, ma bisognerà vedere se sarà confermato a destra o spostata a sinistra. Tutto dipenderà anche dall’inserimento eventuale di Lazzari (o, in alternativa, di Hysaj) sull’altra corsia. Ieri il montenegrino è stato provato sul lato mancino, al pari di Pellegrini e Provstgaard (soluzione, quest’ultima, già provata nel finale a Bergamo).

Scelte e avversario

Per il resto, dal centrocampo all’attacco ci sarà la conferma di quelli che sono partiti titolari la scorsa settimana, con l’unica eccezione di Isaksen al posto di Cancellieri (che proprio nell’ultimo match, contro l’Atalanta, ha rimediato una lesione alla coscia sinistra). Al centro dell’attacco, verrà riconfermato Dia da cui Sarri si aspetta un vero e proprio salto di qualità dal punto di vista realizzativo. In una situazione del genere, ci sarebbe stato bisogno anche di poter contare su un giocatore come Rovella, fermo per pubalgia. La scelta medica individuale è stata quella di proseguire per la terapia conservativa che, come sottolineato da Sarri, potrebbe presentare il rischio della non efficacia, allungando il tempo di recupero. Comunque sia, a centrocampo si vedranno ancora Cataldi in regia, affiancato da Guendouzi e Basic, favorito su Vecino.