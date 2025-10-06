Lazio-Milan di Coppa Italia: ecco la data ufficiale

La S.S. Lazio ha diffuso un comunicato ufficiale in merito alla programmazione della gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. La Lega Serie A, attraverso il proprio sito istituzionale, ha infatti reso noto che l’incontro tra Lazio e Milan si disputerà giovedì 4 dicembre 2025 alle ore 21:00, presso lo Stadio Olimpico di Roma. Si tratta di una sfida di grande prestigio, che metterà di fronte due delle formazioni più titolate del calcio italiano.

Lazio-Milan

La Lazio, sostenuta dal proprio pubblico, cercherà di confermare il buon momento di forma e di proseguire il cammino nella competizione nazionale, mentre il Milan punterà a ribadire la propria ambizione di arrivare fino in fondo alla manifestazione.

Il comunicato ufficiale

