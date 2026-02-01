Calcio in lutto: addio a Nicola Salerno

Una figura centrale del calcio italiano

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Nicola Salerno, morto all’età di 69 anni. Avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 3 agosto. Professionista stimato e dirigente di lungo corso, Salerno ha legato il suo nome a diverse realtà del calcio italiano, lasciando un segno profondo per competenza, visione e umanità.

Una carriera tra passione e competenza

Nel corso della sua carriera ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo, tra le altre, di Cagliari, Catania e Palermo, contribuendo alla crescita dei club e alla valorizzazione di numerosi talenti. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio e messaggi di affetto da tutto l’ambiente calcistico, che oggi perde una figura rispettata e apprezzata.