Calcio in lutto: addio a Nicola Salerno
Si è spento a 69 anni lo storico direttore sportivo
Una figura centrale del calcio italiano
Il mondo del calcio piange la scomparsa di Nicola Salerno, morto all’età di 69 anni. Avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 3 agosto. Professionista stimato e dirigente di lungo corso, Salerno ha legato il suo nome a diverse realtà del calcio italiano, lasciando un segno profondo per competenza, visione e umanità.
Una carriera tra passione e competenza
Nel corso della sua carriera ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo, tra le altre, di Cagliari, Catania e Palermo, contribuendo alla crescita dei club e alla valorizzazione di numerosi talenti. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio e messaggi di affetto da tutto l’ambiente calcistico, che oggi perde una figura rispettata e apprezzata.