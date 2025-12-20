Esclusiva | Ferrari di CuoreGrigiorosso: "Sorpresi dalla Cremonese di Nicola. La Lazio e Sarri..."

Poche ore ed il prato dello stadio Olimpico di Roma si colorerà delle maglie biancocelesti della Lazio e quelle grigiorosse della Cremonese. Due allenatori, Maurizio Sarri e Davide Nicola, che stanno dimostrando di essere protagonisti ed artefici di grandi risultati con le loro rispettive squadre. Alle 18.00 quest'oggi si sfideranno in cerca di punti per la 15sima giornata del campionato di serie A. In esclusiva ai microfoni di LazioPress è intervenuto il caporedattore del sito CuoreGrigiorosso.com, Andrea Ferrari che ha analizzato il match ed i rispettivi momenti delle due squadre.

Nella pagina successiva l'intervista