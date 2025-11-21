Cragnotti: "I tifosi devono essere vicini alla squadra. Su Lotito..."

Ai microfoni di Radiosei, lo storico presidente della Lazio Sergio Cragnotti ha parlato della situazione attuale dei biancocelesti, il tema del Flaminio e ha ricordato la sua gestione che portò la Lazio a vincere sia in Italia che in Europa: queste le sue dichiarazioni.

La Lazio di Sarri

Apprezzo moltissimo Sarri per le sue concezioni calcistiche. E' un po' in difficoltà perché pensava di gestire qualcosa di differente, ma credo che col suo entusiasmo darà qualche soddisfazione ai tifosi.

Cragnotti sulla scelta degli allenatori

La caratteristica principale era quella di trovare uno psicologo per capire questi giovani per raggiungere questi obiettivi. Alla nostra epoca li abbiamo raggiunti come con Eriksson che infondeva questi valori. Credo che Sarri debba lavorare sugli aspetti psicologici e deve far forza con quello che ha.

La posizione attuale della Lazio

Credo che Lotito conosce il nostro campionato. In alcuni anni è andato bene con Europa League e Champions ed altri come questo in cui non sta raggiungendo gli obiettivi. Siamo solo all'inizio, ma la Lazio deve far forza su se stessa per raggiungere gli obiettivi. I tifosi devono essere vicini alla squadra ed alla direzione tecnica ed appoggiare nelle battaglie future.

Lo Stadio Flaminio

Il Flaminio ha un'importanza enorme. Uno Stadio di calcio al centro di Roma sarebbe il punto di forza di questa società, ma la burocrazia italiana sarà l'ostacolo per raggiungere questo obiettivo. Può certamente rafforzare patrimonialmente la società e credo sia nelle logiche del Presidente Lotito. Giorni fa sono stato a Formello ed ha dimostrato la capacità di farlo con investimenti immobiliari che sostengono il progetto sportivo.

La differenza tra le due gestioni

Siamo molto molto lontani anche perché non ci sono più gli artisti del pallone. Calcisticamente stiamo soffrendo il nuovo modo di gestire le società di calcio. Ora i giocatori si curano più dal punto di vista fisico che tecnico.

