Lecce-Lazio, Sarri: "Abbiamo sempre avuto poche possibilità di entrare in Europa"

Il Comandante Maurizio Sarri ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di LSC e a Sky al termine della gara Lecce-Lazio, che si è conclusa con un amaro pareggio.

Che la a partita fosse difficile era scritto. Abbiamo trovato una squadra determinata, abbiamo fatto un primo tempo brutto dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico e del carattere non posso dire nulla. Nel primo tempo abbiamo concesso 50 palloni palloni sprecati in modo banale dagli avversari. Nel secondo meglio, la squadra ha perso meno palloni banali, ha fatto una buona a fase di costruzione, ma come ci capita spesso si viene meno negli ultimi metri. La sensazione è che si poteva vincere ma abbiamo fatto troppo poco in area



Dal punto di vista dell’applicazione non posso imputare nulla alla squadra. Abbiamo perso palle in modo molto banale. A tratti davamo la sensazione essere in difficoltà nelle scelte da fare



Cosa chiedo a questo finale di stagione? Una bella salvezza serena. Abbiamo sempre avuto poche possibilità di entrare in Europa. Ora abbiamo perso un paio di giocatori importanti per noi, bisogna essere realisti e andare avanti



Alla gente della Lazio ho detto tante cose. Ho detto che quest'anno avrei fatto di tutto e accettato qualsiasi tipo di compromesso perché ho fatto una promessa e la mantengo, visto il grande amore che mi stanno dando che è impagabile. La Lazio ha una storia grossa, da fuori non si riesce a capire. È un amore incondizionato, si capisce solo da dentro".





"Se la Lazio si sta ridimensionando? Fino a questo momento sì, poi facciamo i conti alla fine. La società dice che vuole fare una squadra giovane con ragazzi di valore, ma a me dell'anagrafe non me ne frega niente. Se c'è qualità, c'è a qualsiasi età. La squadra ha fatto quello che poteva fare dopo una settimana difficile. Dal punto di vista tattico non ho nulla da dire, nel primo tempo abbiamo sprecato una miriade di palloni. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato meno, ma siamo spariti negli ultimi venticinque metri. Questo è un problema che facciamo fatica a risolvere".





Dia stasera nei primi quindici minuti non ha fatto male. Poi gli sono arrivate tante palle sporche, quello non è il suo mestiere. Ratkov mi sembra in crescita, come Taylor. In questo momento abbiamo degli attaccanti che fanno fatica a trasformare le occasioni, forse è colpa nostra che non li mettiamo in condizioni. Questo è sempre da valutare ed è difficile anche farlo".

