Cambio al vertice per l'inchiesta arbitri: ecco a chi passa il fascicolo

L'inchiesta che sta scuotendo il mondo arbitrale si prepara a un importante avvicendamento. Maurizio Ascione, il magistrato che finora ha seguito da vicino il fascicolo, lascerà la Procura di Milano a metà luglio per assumere un nuovo incarico presso la Procura Europea a Roma.

Il dossier passa a Ielpo

Come riportato dal Corriere della Sera, con la partenza di Ascione, il testimone passa ufficialmente a Paolo Ielpo, che prenderà in mano la guida del pool e la gestione del dossier. Sarà proprio lui, quindi, a dover sciogliere i nodi decisivi e stabilire se arrivare al rinvio a giudizio per i soggetti coinvolti, dopo settimane in cui l'attività investigativa era rimasta in una fase di stallo.

La situazione degli indagati

Il mirino della Procura resta puntato su diverse figure di spicco del panorama arbitrale italiano. Oltre all'ex designatore Gianluca Rocchi, nel registro degli indagati figurano altri quattro nomi: Gervasoni, Nasca, Di Vuolo e Paterna. Spetterà ora al nuovo titolare del fascicolo valutare le prossime mosse per fare definitiva chiarezza sulla vicenda.