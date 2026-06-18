Gravina torna all'attacco: "Lotito? Gli ultimi fatti e la protesta dei laziali parlano da soli"
Gabriele Gravina ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del Corriere dello Sport riguardanti Mancini come mister della Nazionale e Lotito
Gabriele Gravina ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del Corriere dello Sport riguardanti Mancini come mister della Nazionale e Lotito.
L'intervento di Gravina al Corriere dello Sport
Lotito
I fatti di questi giorni e l'insoddisfazione del popolo laziale raccontano molto più di quanto potrei dire io.
Mancini
Mancini chiese a me di riprendere un percorso interrotto. Ma avevo già scelto Gattuso, che per me sarebbe dovuto rimanere dopo la Bosnia. La scelta del ct spetta al mio successore.
Costo del lavoro allargato
Il problema non è mai il criterio, ma la salute. Il calcio è in grande difficoltà perché vive al di sopra delle proprie possibilità. Preciso che al governo non abbiamo mai chiesto soldi o contributi, ma misure strutturali.