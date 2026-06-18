Gravina torna all'attacco: "Lotito? Gli ultimi fatti e la protesta dei laziali parlano da soli"

Gabriele Gravina ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del Corriere dello Sport riguardanti Mancini come mister della Nazionale e Lotito.

Mancini chiese a me di riprendere un percorso interrotto. Ma avevo già scelto Gattuso, che per me sarebbe dovuto rimanere dopo la Bosnia. La scelta del ct spetta al mio successore.

Il problema non è mai il criterio, ma la salute. Il calcio è in grande difficoltà perché vive al di sopra delle proprie possibilità. Preciso che al governo non abbiamo mai chiesto soldi o contributi, ma misure strutturali.