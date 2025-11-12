Mourinho-Fenerbahce: altro scontro per l'hotel non pagato

Imbarazzo in Turchia per Josè Mourinho dove si è aperto un vero e proprio caso per quella che è stata la sua esperienza al Fenerbahce. L'allenatore portoghese, a differenza di altre esperienze passate, non ha mai preso un'abitazione fissa ma ha soggiornato per gli interi 14 mesi trascorsi alla guida della squadra turca, in un hotel di lusso a 5 stelle. L'intero soggiorno è costato 750mila euro e la cifra non è stata mai saldata. A riportare la notizia è stato Sportmediaset.

La reazione del Fenerbahce

Il club turco è stato sorpreso dalla notizia con un mix di imbarazzo e dissenso. Il Fenerbahce non accetta il fatto e di certo non salderà il soggiorno di Josè Mourinho nel famoso albergo di lusso a 5 stelle. Si prevede un contenzioso tra la società di Istanbul e lo Special One che sicuramente agli occhi di tutti non sta facendo una bella figura.

La buonuscita di Mourinho

Questione di principio. Sicuramente questo il punto del Fenerbahce che non è minimamente intenzionato a pagare il soggiorno di Josè Mourinho anche perchè l'allenatore portoghese ha ricevuto una maxi buonuscita quando è stato esonerato dalla società di Istanbul. La cifra è mostruosa ( 8 milioni e 750mila euro ) ed il fatto che Mourinho non abbia saldato la somma dell'hotel, accumulata in 14 mesi, esprima chiaramente una presa di posizione da parte dell'allenatore, anche provocatoria come è suo solito fare.