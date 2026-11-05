Malagò: “Galliani? Non mi sentirete mai spendere parole non positive su di lui”

Giovanni Malagò, commissario e candidato alla presidenza FIGC, traccia il bilancio delle sfide del calcio italiano in alcune dichiarazioni riportate dall'ANSA, spaziando dalla sua candidatura e il rapporto con Galliani fino alle scelte sul commissariamento e le Olimpiadi.

La candidatura e il rapporto con Galliani

Ho portato la candidatura perché mi sembrava doveroso dopo essere stato eletto il 22 giugno con una maggioranza importante e le tante vicende che sono successe tra pantouflage, tesseramento e dopo aver difeso l'autonomia del calcio. Galliani? Non posso che rispettarlo e stimarlo, quello che ci differenzia non è un tema anagrafico, non mi sentirete mai spendere parole non positive su di lui. Sicuramente è molto focalizzato sul mondo del calcio, io cerco di portare innovazioni e coraggio che vengono anche da altri mondi all'interno del calcio che penso di conoscere bene.

Il commissariamento della FIGC e il passato olimpico