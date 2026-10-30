Hummel vestirà la Lazio dopo Mizuno: le frecce a V e il calabrone

La Lazio cambierà sponsor tecnico da luglio 2027: dopo cinque anni con Mizuno, divise da gioco e kit tecnici saranno forniti da Hummel. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Secondo Il Messaggero, il patron Claudio Lotito ha trovato l’accordo con il marchio danese, che succederà a Mizuno dopo la precedente collaborazione dei biancocelesti con Macron.

Dall’accordo con Lotito alle origini del marchio

Hummel è un’azienda di abbigliamento fondata nel 1923 ad Amburgo e oggi con sede ad Aarhus. Progetta e produce materiale anche per altre discipline: futsal, pallamano, basket, pallavolo e rugby.

Il marchio è tornato sul mercato italiano con le divise di Vicenza e Ascoli. In queste ore, inoltre, sembra vicino a chiudere un contratto di fornitura anche con il Porto. Il suo simbolo storico è un calabrone stilizzato, mentre le frecce a V sono il motivo grafico che ricorre più spesso sulle maglie.

I club vestiti da Hummel e i colori biancocelesti

Dopo l’interruzione della collaborazione con il Colonia, Hummel mantiene una presenza internazionale. Fornisce già le divise, tra le altre, a Bournemouth, Sunderland, Betis Siviglia, Las Palmas, Werder Brema e Paderborn: perlopiù squadre con maglie a strisce.

Il marchio lavora anche con colori vicini a quelli della Lazio. Veste infatti il Celta Vigo, il Malaga e gli “Sky Blues” del Coventry City.

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