Si è concluso il Campionato Primavera della Lazio: ripercorriamo la stagione dei biancocelesti

Si è conclusa con il pareggio in esterna contro il Lecce la stagione della Lazio Primavera. Il gol di Gelli non è bastato per tornare nella Capitale con i tre punti.

I biancocelesti dopo il fantastico percorso dello scorso anno non sono riusciti a confermarsi su quei livelli non entrando nel poule che si giocherà i Playoff Scudetto 2024/25. Ma ripercorriamo la stagione delle giovani aquile passo dopo passo.

La stagione della Lazio Primavera

Sergio Pirozzi - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

La Lazio di Stefano Sanderra cambia faccia rispetto alla stagione precedente con addii di qualità, su tutti Sana Fernandes e Diego Gonzalez, e con molti volti nuovi che però ben si inseriscono nelle rotazioni fin da subito. La prima giornata si apre ad Empoli dove la Lazio riesce a tornare nella Capitale con i tre punti: da quella vittoria seguiranno due risultati importanti (1 vittoria e 1 pareggio) contro Inter e Atalanta, che proiettano i biancocelesti nelle prime posizioni della classifica. Il primo stop stagionale arriva in casa nel derby contro la Roma; la Lazio subirà un po' il colpo pareggiando poi contro i non irresistibili Monza e Genoa nelle due giornate successive. La squadra di Sanderra però si riprende presto e inanella 9 punti in tre partite che la proiettano al secondo posto in linea con i risultati della passata stagione. Fino all'undicesima giornata, intorno ai primi di novembre, i ragazzi della Lazio Primavera si attestano sul podio della classifica oscillando tra seconda e terza posizione, ma da quel momento in poi non si riuscirà più a toccare quelle posizioni di classifica. Da novembre a gennaio si verificano una serie di pareggi e sconfitte che fanno scendere in classifica la Lazio di settimana in settimana.

Il 1° gennaio 2025 arriva il comunicato ufficiale, il quale chiarisce che per motivi personali il tecnico Stefano Sanderra non può proseguire il suo lavoro in panchina pur rimanendo nei quadri dirigenziali del club: la squadra viene affidata a Sergio Pirozzi, che i più lo conosceranno per esser stato sindaco ai tempi del drammatico terremoto che ha colpito la città di Amatrice. Il debutto di Pirozzi avviene sul campo del Milan con la Lazio che torna nella capitale con un pareggio a reti bianche e la classifica che recita settimo posto. Seguirà poi nella stessa settimana la cocente eliminazione in Coppa Italia ai rigori contro la Juventus. Il trend nel corso delle giornate successive rimane stabile con la Lazio che naviga appena un gradino al di sotto della zona Playoff alternando buone vittorie a delusioni come la seconda sconfitta stagionale nel derby. Tra fine marzo e per buona metà del mese di aprile la Lazio inanella, però, tre vittorie e un pareggio su quattro partite, spicca su tutte l'1-3 a Torino sul campo della Juventus nella domenica di Pasqua, che fa tornare a distanza di quattro mesi la Lazio in zona playoff. Si è trattata però di una falsa illusione con la vittoria nel capoluogo piemontese che sarà l'ultima della stagione della squadra di Sergio Pirozzi. I biancocelesti falliscono infatti in casa lo scontro diretto contro il Milan, stretta concorrente per la qualificazione ai Playoff, cui seguirà il pareggio a Genova contro la Sampdoria già retrocessa, che mette la parola fine sul sogno Playoff. Nelle ultime due partite la Lazio perde di nuovo in casa contro la Fiorentina e pareggia alla 38° giornata sul campo dell'Empoli.

