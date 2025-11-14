La sosta fa sorridere Sarri: Castellanos e Tavares possono tornare a disposizione

Castellanos e Tavares rientrano: emergenza in calo

La Lazio prosegue il lavoro a Formello senza i Nazionali, ma con una notizia finalmente positiva per Sarri. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico potrà contare sui rientri di Taty Castellanos e Nuno Tavares, entrambi recuperati dagli infortuni che li avevano tenuti fuori nelle ultime settimane.

L’argentino era fermo dalla vigilia della gara contro l’Atalanta, mentre il portoghese si era infortunato proprio contro la sua ex squadra. Entrambi hanno superato i rispettivi problemi fisici e saranno disponibili per il match dell’Olimpico contro il Lecce.

Situazione infortuni: attesa per Rovella, Cancellieri e Dele-Bashiru

Sarri spera ora di recuperare anche gli altri indisponibili per tornare finalmente ad avere rotazioni adeguate, assenti per quasi due mesi.

Rovella continua il percorso di recupero.

Cancellieri dovrà stare fuori ancora 2-3 settimane.

Dele-Bashiru, invece, è al centro di un nodo regolamentare: potrà essere schierato solo in Coppa Italia se non verrà reinserito in lista.