Lazio-Juventus, le probabili formazioni: terzini girevoli, davanti c'è Isaksen

Sarà Lazio-Juventus di questa sera a chiudere l'ottava giornata di Serie A. Davanti ad uno Stadio Olimpico delle grandi occasioni la squadra di Sarri sarà costretta ad andare oltre i propri limiti viste le tante defezioni che colpiscono la rosa in ogni reparto costringendo il tecnico biancoceleste a continue variazioni sul tema. Tudor, dal canto suo, deve dimostrare a tutti di essere in grado di poter gestire una piazza come quella della Juventus e traghettarla fuori da uno scarso periodo di risultati.

Di seguito le probabili formazioni.

La probabile formazione della Lazio

Sarri - Depositphotos

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.

Allenatore: Maurizio Sarri

La probabile formazione della Juventus

JUVENTUS (3-4-2-1):Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David.

Allenatore: Tudor