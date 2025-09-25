Dall'estero sono sicuri: la Lazio è interessata a Renan Lodi, terzino brasiliano ex Nottingham Forest e Al-Hilal. A riportare la notizia è il sito Sportsboom, dove viene spiegato, inoltre, che vi è un'altra squadra in corsa: il Fenerbahçe.

A Sarri, infatti, Renan Lodi piace molto e sarebbe un buon sostituto di Nuno Tavares.

La risoluzione del contratto con l'Al-Hilal

Dopo la decisione riguardante la risoluzione del contratto con il club saudita, il terzino brasiliano ha dichiarato:

Non posso essere privato del diritto di esercitare la mia professione. Ho deciso di far valere i miei diritti come ogni lavoratore a cui viene impedito di svolgere il proprio lavoro. Nelle ultime settimane, ho cercato di invertire questa decisione con il club di essere disponibile per tutte le partite dell'Al-Hilal. Ma non ho mai ricevuto una risposta su come questa situazione possa essere risolta in modo amichevole.

La causa principale sembrerebbe essere stata l'esclusione dalla rosa della stagione 2025-2026 per via di alcune restrizioni sui giocatori straniera.

Il profilo del calciatore

Lodi ha iniziato la sua carriera da professionista nell'Athletico Parananese, per poi passare all'Atletico Madrid nel 2019.

Tra il 2022 e 2023, invece, il terzino brasiliano è stato uno dei protagonisti del Nottingham Forest, per poi passare al Marsiglia l'anno seguente.