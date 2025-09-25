Tragedia nel mondo del calcio: è morto Billy Vigar, aveva sbattuto la testa durante una partita
Dopo aver subito un trauma cranico durante una partita, purtroppo il giovane calciatore non ce l'ha fatta.
Poco fa è arrivata una notizia che nessuno avrebbe voluto leggere: è venuto a mancare Billy Vigar, un giovane calciatore che, una settimana fa, aveva subito un trauma cranico a seguito di un incidente in campo
Chi era Billy Vigar
Come riporta Sportmediaset sui propri profili social, il giovane calciatore aveva avuto un passato all'Arsenal, ma in questi ultimi anni militava nella lega calcistica semiprofessionistica inglese.
L'incidente è avvenuto nel match tra il Chichester City e Wingate & Finchley, quando, al 15esimo minuto, Billy aveva sbattuto la testa contro un muro di cemento, a bordocampo. Dopo essere stato portato d'urgenza in ospedale e operato, purtroppo, il giovane non ce l'ha fatta.