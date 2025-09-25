Tragedia nel mondo del calcio: è morto Billy Vigar, aveva sbattuto la testa durante una partita

Dopo aver subito un trauma cranico durante una partita, purtroppo il giovane calciatore non ce l'ha fatta.

fiocco del lutto

Poco fa è arrivata una notizia che nessuno avrebbe voluto leggere: è venuto a mancare Billy Vigar, un giovane calciatore che, una settimana fa, aveva subito un trauma cranico a seguito di un incidente in campo

Chi era Billy Vigar

Come riporta Sportmediaset sui propri profili social, il giovane calciatore aveva avuto un passato all'Arsenal, ma in questi ultimi anni militava nella lega calcistica semiprofessionistica inglese.

L'incidente è avvenuto nel match tra il Chichester City e Wingate & Finchley, quando, al 15esimo minuto, Billy aveva sbattuto la testa contro un muro di cemento, a bordocampo. Dopo essere stato portato d'urgenza in ospedale e operato, purtroppo, il giovane non ce l'ha fatta.

Il cordoglio dell'Arsenal

