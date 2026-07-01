Lazio addio eFootball: potrebbe tornare nel gioco di EA
Come comunicato dal profilo di eFootball Italia, dopo le recenti indiscrezioni, la Lazio non è più squadra ufficiale del gioco targata Konami
eFootball, Konami - Depositphotos
Il mondo dei videogiochi, soprattutto quelli calcistici, appassiona migliaia di utenti e arrivano novità anche per quel che riguarda la Lazio.
La Lazio non sarà più squadra ufficiale su eFootball
Come comunicato dal profilo di eFootball Italia, dopo le recenti indiscrezioni, la Lazio non è più squadra ufficiale del gioco targata Konami. Secondo quanto riportato da fifaultimateteam.it, però, la Lazio (insieme all'Atalanta) potrebbe tornare su EA con loghi, divise e nomi ufficiali sul prossimo EA Sports FC.