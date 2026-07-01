Lazio addio eFootball: potrebbe tornare nel gioco di EA

Come comunicato dal profilo di eFootball Italia, dopo le recenti indiscrezioni, la Lazio non è più squadra ufficiale del gioco targata Konami

Beniamino Civitelli /
eFootball, Konami - Depositphotos
eFootball, Konami - Depositphotos

Il mondo dei videogiochi, soprattutto quelli calcistici, appassiona migliaia di utenti e arrivano novità anche per quel che riguarda la Lazio

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

La Lazio non sarà più squadra ufficiale su eFootball

eFootball, Konami - Depositphotos
eFootball, Konami - Depositphotos

Come comunicato dal profilo di eFootball Italia, dopo le recenti indiscrezioni, la Lazio non è più squadra ufficiale del gioco targata Konami. Secondo quanto riportato da fifaultimateteam.it, però, la Lazio (insieme all'Atalanta) potrebbe tornare su EA con loghi, divise e nomi ufficiali sul prossimo EA Sports FC.

Il post su X

Calveri: "Il mio incarico nella Lazio continua a essere esercitato con piena dedizione…"
Zibi Boniek su Przyborek: "È un investimento per il futuro, mi ha sorpreso..."