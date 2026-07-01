Zibi Boniek su Przyborek: "È un investimento per il futuro, mi ha sorpreso..."

Ginevra Sforza /
(Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball
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Nel corso dell'intervista concesso a Scommesse.io, Zibi Boniek ha anche parlato del connazionale Adrian Przyborek, uno dei nuovi acquisti della Lazio nell'ultima sessione di gennaio e considerato uno dei giovani più promettenti del calcio polacco, il classe 2007 ha però faticato a trovare uno spazio nei suoi primi mesi in biancoceleste, raccogliendo solo otto minuti nell'ultima sfida della stagione contro il Pisa.

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Il parere di Zibi Boniek su Adrian Przyborek

L’ho visto giocare nel Pogon Stettino. È un ragazzo interessante e di qualità, anche se personalmente lo considero soprattutto un investimento per il futuro. Mi ha sorpreso vederlo impiegato così poco finora, ma probabilmente aveva bisogno di tempo. Vedremo se resterà in rosa o andrà a giocare in prestito. Ha talento, ma credo non fosse ancora pronto per essere titolare in Serie A.

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