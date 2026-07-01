Zibi Boniek su Przyborek: "È un investimento per il futuro, mi ha sorpreso..."
Nel corso dell'intervista concesso a Scommesse.io, Zibi Boniek ha anche parlato del connazionale Adrian Przyborek, uno dei nuovi acquisti della Lazio nell'ultima sessione di gennaio e considerato uno dei giovani più promettenti del calcio polacco, il classe 2007 ha però faticato a trovare uno spazio nei suoi primi mesi in biancoceleste, raccogliendo solo otto minuti nell'ultima sfida della stagione contro il Pisa.
Il parere di Zibi Boniek su Adrian Przyborek
L’ho visto giocare nel Pogon Stettino. È un ragazzo interessante e di qualità, anche se personalmente lo considero soprattutto un investimento per il futuro. Mi ha sorpreso vederlo impiegato così poco finora, ma probabilmente aveva bisogno di tempo. Vedremo se resterà in rosa o andrà a giocare in prestito. Ha talento, ma credo non fosse ancora pronto per essere titolare in Serie A.