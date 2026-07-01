Zibi Boniek su Przyborek: "È un investimento per il futuro, mi ha sorpreso..."

Nel corso dell'intervista concesso a Scommesse.io, Zibi Boniek ha anche parlato del connazionale Adrian Przyborek, uno dei nuovi acquisti della Lazio nell'ultima sessione di gennaio e considerato uno dei giovani più promettenti del calcio polacco, il classe 2007 ha però faticato a trovare uno spazio nei suoi primi mesi in biancoceleste, raccogliendo solo otto minuti nell'ultima sfida della stagione contro il Pisa.

Il parere di Zibi Boniek su Adrian Przyborek