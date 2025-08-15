Leoni al Liverpool: speciale classifica di cessioni che riguarda anche la Lazio

A tener banco negli ultimi giorni di calciomercato è stato il nome di Giovanni Leoni. Il difensore è stato ceduto a titolo definitivo al Liverpool Football Club. Lo comunica il Parma in una nota sul proprio sito ufficiale:

Dal debutto in Serie A il 9 novembre 2024 contro il Venezia fino all’ultima partita in campionato contro il Napoli, il 18 maggio scorso: una storia consumata in 17 partite, un gol contro il Cagliari, performance eccellenti, prestazioni da leader di fronte a grandissimi avversari. Una storia di 17 partite che resterà per sempre nei cuori gialloblu, una storia che ti porterà lontano per continuare a scrivere pagine indelebili del calcio italiano – si legge in una nota del club emiliano – Good luck, Giovanni! Per sempre, orgoglio gialloblu!

Giovanni Leoni è il quarto giocatore, in casa Parma, ceduto alla cifra più alta della storia del club emiliano. Nella speciale classifica figurano anche due giocatori finiti poi alla Lazio.

La classifica delle cessioni più care del Parma

Le prime parole di Leoni dopo il trasferimento al Liverpool

Una frase breve ma estremamente netta quella del giovane di difensore: “non è possibile dire no a questo club“. Sono le prime parole da giocatore del Liverpool di Giovanni Leoni dopo l’ufficialità del suo trasferimento dal Parma alla società inglese. “Sono molto felice di essere qui. È davvero una bella sensazione e sono onorato – ha aggiunto il difensore – Quando ho saputo dell’interesse del Liverpool ho detto ‘Wow, è pazzesco’. Se è stato facile prendere questa decisione? Sì, perché è uno dei migliori club al mondo”.