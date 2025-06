Il centrocampista biancoceleste nel mirino di Tare

Il Milan di Massimiliano Allegri ha dato il via a un nuovo ciclo. Con l’ingresso di Igli Tare nell’organigramma dirigenziale, il mercato ha cominciato a prendere forma anche se, almeno per ora, si registrano più movimenti in uscita che in entrata. Mentre il futuro di Theo Hernandez resta ancora incerto, la partenza di Tijjani Reijnders sembra ormai definita. Manca soltanto l’annuncio ufficiale.

60 milioni per rifondare il centrocampo

Le operazioni in uscita porteranno nelle casse del club una somma compresa tra 55 e 60 milioni di euro, risorse che saranno utilizzate per rinnovare il reparto di centrocampo. Tra i profili monitorati: Samuele Ricci, regista del Torino, giovane e duttile. Adrien Rabiot, in scadenza con la Juventus e appetito da vari club esteri, ma, nelle ultime ore si fa strada una candidatura nuova e interessante.

Il biancoceleste nel radar rossonero

Il Milan potrebbe presto parlare francese in mezzo al campo. Oltre a Rabiot, la società sta valutando il profilo di Mateo Guendouzi, centrocampista della Lazio. Tare spinge per portarlo a Milano.

Fraioli

La Lazio costretta a vendere?

Con l’assenza dalle coppe europee e l’obiettivo di rientrare economicamente, la Lazio potrebbe decidere di privarsi di un big. Guendouzi, per valore di mercato e rendimento, è uno dei principali candidati. Il suo cartellino potrebbe fruttare 25-30 milioni di euro, cifra compatibile con le possibilità del Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore è un sorvegliato speciale, destinato a diventare più di una semplice alternativa a Rabiot. In uno scenario ideale, il club potrebbe affondare il colpo per entrambi i francesi.



Un doppio rinforzo per Allegri?

Tare osserva, valuta e potrebbe presto riportare sotto la sua guida un talento già noto. Il Milan guarda lontano e sogna un centrocampo moderno, dinamico e internazionale. Con Rabiot e Guendouzi, i rossoneri si assicurerebbero qualità, esperienza e profondità per affrontare le prossime sfide.