Cardone: "Taylor domani potrebbe riposare. Pedro e Basic…"

Domani contro l'Atalanta, la Lazio giocherà la terza partita nel giro di una settimana, una vera novità considerata l'assenza dalle coppe europee che ha caratterizzato questa stagione dei biancocelesti. La sfida di domani alla Dea può rappresentare un rilancio importante anche per il campionato oltre che la prova generale della semifinale di Coppa Italia.

Il giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, è intervenuto sulle frequenze di Radiosei per fare il punto della situazione in casa Lazio.

Pedro sarà fuori un mesetto, stamattina è in programma la risonanza. Aspettiamo il bollettino medico della società per avere certezze su questa vicenda ma il fatto che non ci siano fratture ci dà speranze di rivederlo quindi in campo.

Vincere domani significherebbe andare a 3 punti proprio dall’Atalanta e considerando che il settimo posto potrebbe valere l’Europa, c’è un solo risultato possibile. La gara di domani è l’ultimo treno per provare ad andare in Europa passando dal campionato. Domani loro giocheranno senza il tridente di inizio stagione, ma comunque avranno a disposizione un tridente di qualità con Krstovic, Raspadori e Samardzic o Pasalic.