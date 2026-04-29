Lazio, un ex ricorda la vittoria della coppa Italia del 1998

Esattamente 28 anni fa, il 29 aprile del 1998 la Lazio vinceva la sua seconda Coppa Italia battendo il Milan di Fabio capello per 3 a 1 nella cornice dello stadio Olimpico di Roma. La vittoria di quella sera ribaltò il risultato dell'andata quando gli uomini di Sven Goran Eriksson persero 1 a 0 allo stadio San Siro di Milano grazie alla rete di George Weah per i rossoneri. A ricordare quella nottata storica è stato Diego Fuser, capitano della Lazio in quella stagione. Il modo in cui lo fa il più moderno del momento ovvero con un video realizzato con intelligenza artificiale.

Il post social di Diego Fuser

La finale del 1998

Gli uomini di Sven Goran Eriksson iniziavano a percorrere i primi passi della grande squadra e quello fu il primo trofeo dell'era Sergio cragnotti. La partita d'andata fu decisa da un gol nel finale di George Weah e vide la Lazio in svantaggio di una rete nel ritorno.

Il 29 aprile del 1998 il Milan di Capello arriva nell'inferno biancoceleste dello Stadio Olimpico. Una partita che nei primi 45 minuti rimane in totale equilibrio e con poche emozioni. Il secondo tempo inizia forte: Demetrio Albertini segna su una punizione dal limite dell'area. Sembra la fine per il capitolini ma invece quel gol è un input fondamentale e ne consegue una reazione pazzesca. Il pareggio arriva grazie a Guerrino Gottardi, servito da Roberto Mancini. Si gioca ad una porta sola e il protagonista è ancora Gottardi che si guadagna un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Vladimir Jugovic: freddo ed impeccabile segna. Sul 2-1 la sensazione è che si tratti solo di una questione di tempo. La Lazio infatti si porta a casa la vittoria e la coppa. Dagli sviluppi un calcio d'angolo Alessandro Nesta si fionda sul pallone e mette dentro il gol vittoria del 3-1 che significa il trofeo nazionale del saraceno una foto storica di quella serata vede proprio Diego Fuser che capitano di quella della Lazio con la coppa in mano alzata.