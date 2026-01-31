Lazio-Genoa, Taylor: "Spero di segnare ogni partita, sono felice di essere qui"
Kenneth Taylor, che stasera ha realizzato il suo primo gol in biancoceleste, è intervenuto a Lazio Style Channel e in Mixed Zone al termine della gara Lazio-Genoa, terminata con il trionfo delle aquile dopo mesi di buio all'Olimpico.
Le dichiarazioni di Taylor a LSC
La vittoria
Bella vittoria, fortunata nel finale ma meritata. La squadra non ha mollato e si è presa una bella vittoria.
Il suo primo gol
Spero di segnare ogni partita perché ho le caratteristiche per farlo e posso riuscirci. Roma non ha bisogno di presentazioni, sono felice di stare qui e nel club mi aiutano tutti.
