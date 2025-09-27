Serie A | Pareggiano Como e Cremonese: grigiorossi imbattuti

Torna in campo la Serie A arrivata alla 5° giornata con Como e Cremonese che allo Stadio Giuseppe Sinigaglia hanno aperto le danze.

Como-Cremonese 1-1

I padroni di casa grazie al solito Nico Paz, scatenato anche in questa stagione, trovano la rete del vantaggio al 32'su assist di Jesus Rodriguez. Fabregas dieci minuti prima del gol è stato costretto al cambio forzato per infortunio dell'ex Barcellona, Sergi Roberto, facendo entrare al suo posto Da Cunha. Nella seconda frazione di gioco si fa vedere la Cremonese che trova il gol del pari dagli sviluppi di un calcio d'angolo grazie a Baschirotto, che riporta il tabellino in situazione di pareggio quando il cronometro segna il 69'. All'82° l'arbitro Di Bello viene richiamato al VAR ed espelle Jesus Rodriguez per un calcio a palla lontana dato a Terracciano. Al triplice fischio il risultato è di 1-1.

La classifica

Con questo risultato, la Cremonese aggancia momentaneamente Roma e Milan con 9 punti, virtualmente al terzo posto, mentre sale a 8 lunghezze il Como a pari punti con l'Atalanta, impegnata alle 18.00 contro la Juventus.