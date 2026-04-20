Lazio, effetto Taylor: il dato incredibile che blinda i risultati

Dal debutto di gennaio a Verona, Taylor è diventato il vero motore della Lazio. Nonostante l'intensità del calendario, non conosce sosta: appena 43 minuti saltati in 16 apparizioni totali. Anche al Maradona, davanti a un ex maestro come Hamsik, ha dominato il campo per 90 minuti, confermando una condizione atletica superiore e un'intelligenza tattica che hanno già conquistato Maurizio Sarri.

Numeri da top player

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'impatto di Taylor è certificato dalle statistiche: con 3 gol e 2 assist, è il giocatore biancoceleste più prolifico dal suo arrivo. Il suo peso specifico è sottolineato da una statistica sorprendente: la Lazio non ha mai perso una partita in cui il centrocampista abbia partecipato attivamente a un gol. Un vero amuleto che garantisce equilibrio e pulizia nelle giocate.

Missione Atalanta

La sua capacità di leggere gli inserimenti e scegliere sempre la soluzione più efficace ha permesso a Sarri di gestire con serenità le rotazioni in mezzo al campo. Ora, però, l'asticella si alza: mercoledì a Bergamo serve un'altra prova di personalità per trascinare i compagni verso la finale di Coppa Italia.