Atalanta-Lazio, Adam Marusic punta al rientro per la semifinale: la situazione

Adam Marusic punta tutto sulla forza di volontà. Nonostante la lesione muscolare di basso grado accusata pre-Fiorentina, il terzino sta forzando i tempi per non mancare la semifinale di Coppa Italia. Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, il verdetto definitivo arriverà tra l'allenamento di oggi pomeriggio e la rifinitura di domani mattina, quando il giocatore testerà la tenuta fisica sul campo.

Il punto su Lazzari

Come riportato sempre dal quotidiano, la situazione da monitorare anche per Manuel Lazzari. Sebbene la sua presenza per la trasferta di Bergamo non sembri al momento in forte dubbio, il giocatore è reduce da un problema ai flessori accusato la scorsa settimana; la sua tenuta è finita sotto la lente d'ingrandimento dopo che, nel match contro il Napoli, è stato costretto a uscire dal campo a causa dei crampi.

L'alternativa Hysaj

Lo staff tecnico non vuole lasciare nulla al caso e si prepara a gestire le emergenze sulle fasce. In attesa di sciogliere i dubbi sulle condizioni di Marusic e Lazzari, Elseid Hysaj si tiene in preallarme: il difensore è pronto a farsi trovare pronto nel caso in cui uno dei due titolari non dovesse riuscire a recuperare pienamente per l'importante sfida di Coppa Italia.