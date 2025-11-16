Buon compleanno Boulaye Dia: gli auguri della Lazio

L'attaccante biancoceleste, arrivato a Formello nell'estate 2024, compie oggi 29 anni

Beniamino Civitelli /


Oggi 16 novembre è giorno di compleanno in casa Lazio con Dia che spegne 29 candeline.

Dia spegne 29 candeline



L'attaccante biancoceleste, arrivato a Formello nell'estate 2024, compie oggi 29 anni. Dia è sceso in campo con l'aquila sul petto per 59 volte segnando 13 reti nonostante in questa stagione stia faticando a trovare la via del gol. 

Gli auguri della Lazio

Boulaye Dia, attaccante biancoceleste, oggi spegne 29 candeline.

Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno.

