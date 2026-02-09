Lazio, brutte notizie per il Comandante: il rientro di Zaccagni rischia di slittare

Dopo il Big match all'Allianz Stadium sono in arrivo altri incontri importanti e complicati per la Lazio, infatti, soltanto nel mese di febbraio dovrà scendere in campo a Bologna per i quarti di finale di Coppa Italia, vedersela con l'Atalanta all'Olimpico e recarsi a Cagliari per affrontare la squadra di casa. Tre match fondamentali sia per il percorso in Campionato che in Coppa Italia, tuttavia, il Comandante dovrà riflettere bene sulle pedine da schierare in campo, soprattutto vista la squalifica di Romagnoli, le condizioni di Gila, Basic e Provstgaard da valutare e il rientro del Capitano che potrebbe slittare.

Lazio, i tempi di recupero di Zaccagni

Come riportato dall'edizione odierna de Il Tempo, nonostante i tempi di recupero prevedano ancora tre settimane ai box, per il rientro del Capitano Mattia Zaccagni potrebbe volerci ancora più tempo, infatti, la lesione all'addome, riscontrata nel corso della gara contro il Genoa, impone molta prudenza e tempi di recupero estesi. Tra domani e mercoledì dovrà sottoporsi a nuovi controlli per valutare le sue condizioni, tuttavia, sembra che le aquile dovranno combattere senza il loro arciere almeno fino a Torino-Lazio del 1 marzo.