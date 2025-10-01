Lazio, i conti alla nuova Commissione: Lotito punta allo sblocco del mercato e al nuovo sponsor

Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Corriere dello Sport, il fatidico e tanto atteso, 30 settembre è ormai trascorso, ma il futuro della Lazio - per quel che concerne mercato semi aperto o aperto a gennaio - ancora non è stato scritto.

Il futuro della Lazio

La fotografia dei conti segna la data di ieri, ma la società avrà tempo fino al 16 novembre per depositarli aggiornati ai primi tre mesi della stagione 2025-2026. Possiamo immaginarci che Lotito presenterà tali dati a metà ottobre, quando le stime non saranno preliminari come adesso, ma esatte. Proprio in giornata si insedierà la Commissione, per il controllo economico-finanziario, che sostituirà la Covisoc. Andrea Abodi, Ministro per lo sport, nei giorni scorsi, ha affermato di aver previsto una prima fase di transizione veloce per permettere al nuovo organo di diventare immediatamente operativo. La Commissione esaminerà i conti della Lazio al 30 settembre e il club conoscerà le verdetto solo a fine novembre. Da tale valutazione si determineranno le decisioni in vista del mercato di gennaio. La società, naturalmente, punta ad ottenere lo sblocco totale, ma solo il tempo si dirà se sarà possibile. La Lazio doveva rientrare nella soglia dell’80% fra spese e ricavi, ultimo parametro rimasto valido tra quelli sforati quest’anno. Lotito è riuscito a risparmiare sugli ingaggi di Casale e Tchaouna, ceduti rispettivamente a Bologna e Burnley, ha incassato una prima somma legata ai pagamenti triennali e conta sull’esigibilità di un vecchio credito da riscuotere e che ammonta a circa 10 milioni. Adesso la palla passa alla Commissione che valuterà, appunto, il riassetto dei conti.

