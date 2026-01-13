Coppa Italia, colpaccio Granata: il Toro schianta la Roma e vola ai quarti

Una grande prestazione da parte del Torino nella gara di Coppa Italia contro la Roma, che nonostante i tentativi non è riuscitare a proseguire il suo percorso e ad accedere ai quarti di finale.

Coppa Italia, grande prestazione del Granata

Il club guidato da Marco Baroni, ex tecnico della Lazio, è sceso in campo con la mentalità giusta che ha permesso alla squadra di sconfiggere i giallorossi e accedere ai quarti di finale della competizione. Le reti di Hermoso e Arena non sono state sufficienti alla Roma di Gasperini per superare il turno, infatti, la formazione del Torino ha combattuto con uno spirito vincente e la doppietta di Adams e il gol segnato di Ilkhan, all'ultimo respiro, hanno dato vita breve alla squadra avversaria.

Coppa Italia, il programma dei quarti

Gli incontri di Coppa Italia proseguiranno il 4 febbraio con i quarti di finale, dove ci saranno entusiasmanti gare che terranno i tifosi con il fiato sospeso. Dopo il trionfo contro il Milan, la Lazio scenderà in campo per sfidare il Bologna e la vincente dovrà vedersela con una tra Juventus e Atalanta. Dall'altra parte, invece, il Torino avrà una grande missione da compiere, infatti, ad attenderla ci sarà l'Inter, mentre il Napoli se la giocherà con la vincente tra Fiorentina e Como.