Coppa Italia, colpaccio Granata: il Toro schianta la Roma e vola ai quarti
Nella gara di Coppa Italia Roma-Torino, i giallorossi ci hanno provato ma sono stati sconfitti da un Toro in grande forma, ecco le prossime partite
Una grande prestazione da parte del Torino nella gara di Coppa Italia contro la Roma, che nonostante i tentativi non è riuscitare a proseguire il suo percorso e ad accedere ai quarti di finale.
Coppa Italia, grande prestazione del Granata
Il club guidato da Marco Baroni, ex tecnico della Lazio, è sceso in campo con la mentalità giusta che ha permesso alla squadra di sconfiggere i giallorossi e accedere ai quarti di finale della competizione. Le reti di Hermoso e Arena non sono state sufficienti alla Roma di Gasperini per superare il turno, infatti, la formazione del Torino ha combattuto con uno spirito vincente e la doppietta di Adams e il gol segnato di Ilkhan, all'ultimo respiro, hanno dato vita breve alla squadra avversaria.
Coppa Italia, il programma dei quarti
Gli incontri di Coppa Italia proseguiranno il 4 febbraio con i quarti di finale, dove ci saranno entusiasmanti gare che terranno i tifosi con il fiato sospeso. Dopo il trionfo contro il Milan, la Lazio scenderà in campo per sfidare il Bologna e la vincente dovrà vedersela con una tra Juventus e Atalanta. Dall'altra parte, invece, il Torino avrà una grande missione da compiere, infatti, ad attenderla ci sarà l'Inter, mentre il Napoli se la giocherà con la vincente tra Fiorentina e Como.