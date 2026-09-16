Malagò: “Momento complicato, situazione causata da fuoco amico…”

Dopo le polemiche, Giovanni Malagò ha risposto ai microfoni di SkySport

Beniamino Civitelli /
Fraioli
Fraioli

Dopo le vicende, riguardo al caso tesseramento, che lo stanno coinvolgendo  molto da vicino legate alla sua candidatura che lo ha portato ad essere il nuovo presidente della FIGC, Giovanni Malagò ha risposto ai microfoni di SkySport.

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Le parole di Malagò

È un momento complicato ma affronterò anche questa partita: una situazione complessa causata da fuoco amico

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