Lazio, rinnovi fermi per Gila e Romagnoli: un vincolo regolamentare ostacola gli adeguamenti

La Lazio dovrà assolutamente risolvere il problema del mercato bloccato e garantire importanti certezze e nuove rinforzi a Sarri, ma soprattutto ai tifosi laziali. Sarà proprio questa la sfida più importante di Lotito per i prossimi mesi e non saranno ammessi errori o nuovi blocchi, dopo la situazione tacitata a Sarri al momento della firma del contratto.

Un parametro da rispettare

Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero, a proposito di costi, l’articolo 90 comma 4 delle Noif (Norme Organizzative Interne Federali della Figc) complica i rinnovi della Lazio. Esso afferma che “Il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile, di tutti i calciatori tesserati, non potrà essere oggetto di rinegoziazione in aumento fino alla revoca del provvedimento da una parte della Co.Vi.So.C”. Tale articolo, applicato alla situazione della società biancoceleste, significa che, se non arriverà lo sblocco totale del mercato, Lotito non potrà nemmeno prolungare i contratti - sinora congelati - nemmeno gennaio.

Rinnovo in bilico per due difensori biancocelesti

Per adesso, l’arrivo di Sarri è riuscito a trattenere Romagnoli a Formello al quale, però, è stato promesso un adeguamento. La situazione del compagno di reparto, lo spagnolo Mario Gila, è diversa. Il giovane ha un contratto che scade tra un anno e mezzo: con il suo entourage sono arrivate fumate grigie negli incontri avvenuti a Formello e atti a stipulare un prolungamento. Oltretutto, il Real Madrid vanta sempre 50% su un cartellino che rischia di deprezzarsi ogni giorno di più. A giugno la società aveva rifiutato 35 milioni per lui, non avendo la possibilità di prendere un sostituto. Nemmeno il contratto del ds Fabiani, tra l’altro, potrà essere ritoccato: aveva firmato nel 2023 per 4 anni, quindi si esaurirà nel 2027 e non a giugno.