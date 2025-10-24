Comunicato ufficiale della S.S.Lazio sugli infortunati

Tanti giocatori fermi ai box e la società aggiorna le loro condizioni

Leoni Andrea /

Poco più di 48 ore e i riflettori dello stadio Olimpico si accenderanno, alle ore 20.45, per Lazio-Juventus. La sfida è anche quella tra Maurizio Sarri ed Igor Tudor. L'allenatore toscano ha come primo pensiero un undici da scegliere sulla base dei disponibili e degli indisponibili. La questione infortunati in casa biancoceleste sta diventando qualcosa di grave, i problemi fisici non cessano e sempre più calciatori sono non arruolabili. La società ha emesso un comunicato ufficiale per aggiornare le condizioni fisiche di ogni singolo atleta. 

Il comunicato della società

Nel pomeriggio, dopo un consulto tra lo staff medico – Prof. Ivo Pulcini, Prof. Fabio Rodia e il medico sociale dott. Italo Leo – si comunica quanto segue:

Samuel Gigot continua il proprio protocollo riabilitativo in Francia.

Nuno Tavares ha riportato una lesione muscolare di basso grado a carico del soleo sinistro.

Fisayo Dele-Bashiru, Nicolò Rovella e Valentin Castellanos hanno svolto lavoro differenziato specifico.

Matteo Cancellieri ha effettuato lavoro rieducativo in piscina.

Seguiranno aggiornamenti in base all’evoluzione clinica dei calciatori.

Gli indisponibili in casa Juventus

Tutt'altra la situazione in casa bianconera invece. Igor Tudor sta attraversando un momento difficile e delicato, due sconfitte negli ultimi due match in trasferta ( Como in campionato per 2-0 e Real Madrid in Champions League per 1-0 ) . Nessun particolare problema dall'infermeria, l'unica assenza di peso arriva dalla difesa ed è Bremer. Per il resto l'allenatore croato ha a disposizione tutte quelle che sono le pedine importanti nella sua rosa. Gli altri indisponibili sono: Cabal, Milik e Pinsoglio.

