Italia-Norvegia, Gattuso: "Chiediamo scusa ai nostri tifosi, ci siamo impauriti"

Le dichiarazioni del ct Gennaro Gattuso a Rai 1

La sconfitta dell'Italia contro la Norvegia

Innanzitutto dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi per il risultato pesante. Peccato, avevamo fatto un bel primo tempo, da squadra vera. La delusione più grande è il secondo, ma complimenti a loro e noi ci lecchiamo le ferite. Chiedo ancora scusa, ma dobbiamo ripartire dal primo tempo. Siamo mancati sulle distanze, nel primo tempo eravamo compatti. Abbiamo cominciato a perdere palla e dar campo a loro. Ce li siamo portati in area in questo modo.

I 4 gol subiti

Dobbiamo ripartire dal primo tempo, eravamo compatti e sempre nelle posizioni giuste. La partita è cambiata dal loro tiro in porta nel secondo tempo, abbiamo iniziato a impaurirci.