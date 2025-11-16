Mondiali, ancora playoff per l'Italia ed ecco le possibili avversarie

Ci risiamo. L'Italia deve ancora tremare e sopratutto essere in grado di allontanare gli incubi del passato che sembrano essere diventati abitudine. La nazionale azzurra dovrà passare ancora per i playoff se vorrà partecipare ai prossimi Mondiali di calcio. E' la terza volta consecutiva dopo che ha chiuso il girone al secondo posto, alle spalle della Norvegia guidata dal bomber Haaland. Analizziamo la situazione e quelle che potranno essere le ipotetiche avversarie degli azzurri.

Gli ultimi due playoff

Nelle scorse due edizioni è andata malissimo, con l'eliminazione prima da parte della Svezia nel 2017 e poi per mano della Macedonia nel 2022, due playoff terrificanti. La speranza ora è che gli azzurri possano superare il turno e riuscire ad andare in America quest'estate.

Il sorteggio e le possibili avversarie

Dita da incrociare, c'è già una prima data. Il sorteggio della semifinale infatti andrà in scena giovedì 20 novembre alle ore 13; le gare, invece, si giocheranno durante la sosta di marzo. L'Italia, in prima fascia insieme a Turchia, Ucraina e Polonia, affronterà in casa una nazionale della quarta fascia tra Romania, Svezia, Irlanda del Nord e una tra Galles e Macedonia del Nord. Dopo di che si deciderà la finale.