Conferenza stampa Zaccagni: "La qualità c'è, ma la tiriamo fuori quando…"

La Lazio perde il primo derby stagionale, complice un errore individuale e poca concretezza sotto porta cui si è aggiunta un pizzico di sfortuna come in occasione del palo di Cataldi. La squadra di Sarri è ora chiamata a rialzarsi dopo uno degli inizi più traumatici degli ultimi anni.

Mattia Zaccagni intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta nel derby per commentarla.

Nervosismo? Di errori eclatanti c'è stato quello in occasione del gol che ci ha tagliato le gambe, il secondo tempo abbiamo ripreso la partita in mano creando tanto con tante opportunità e ci dispiace non sia arrivato il gol.

Confronto nello spogliatoio e come si vive questa situazione?

Un confronto c'è stato, ce ne saranno altri in settimana, a caldo è meglio non parlarne in settimane parleremo della partita e analizzeremo bene le cose, chiaro che 3 punti n 4 partite non è quello che volevamo e ora è il momento di ricompattarci

Cosa ha detto il mister a fine primo tempo

Il mister ci ha corretto su cose tecniche tattiche a fine primo tempo. Abbiamo avuto tante occasioni per pareggiarla, ci è mancato il gol però abbiamo mancato di superficialità in qualche occasione e questo non possiamo permettercelo soprattutto in un derby.

Pochi gol

Cerchiamo di migliorare fase offensiva e difensiva, noi ci lavoriamo e oggi abbiamo fatto una buona gara, abbiamo avuto occasioni importanti che non abbiamo sfruttato.

Prospettive di questa Lazio

Questa è una squadra che la qualità ce l'ha però come qualità viene fuori quando giochiamo come collettivo e se facciamo errori come oggi poi è difficile ribaltare le partite quindi bisogna ricompattarsi e riprendere umiltà ripartendo.

Cosa è successo nel finale?

Quello che è successo è tra virgolette normale con tanto nervosismo, Guendo è stato espulso per l'atteggiamento con l'arbitro e sono comportamenti che dobbiamo toglierci

Te la senti di fare la mezzala?

Ne parleremo in settimana.

