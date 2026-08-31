Lazio-Genoa, i quotidiani sportivi promuovono Feliciani: la moviola

Ecco la moviola dei quotidiani sportivi in merito alla gestione arbitrale del direttore di gara Feliciani nel corso di Lazio-Genoa.

Al 4’ di recupero del secondo tempo, proteste di Ostigard dopo un contrasto con Lazzari in area biancoceleste a seguito di corner: leggera trattenuta e contatto basso (lamenta una botta sul piede destro), troppo poco per dare rigore. Sempre nel recupero, scintille fra Zaccagni e Amorim, entrambi ammoniti da Feliciani. FELICIANI (Arbitro) Gara condotta in linea con il nuovo corso: lasciare giocare. Buona personalità e gestione dei cartellini.

Lo stadio vuoto e senza sussulti aiuta gli arbitri che in genere sentono la pressione dei tifosi sugli spalti. E lui stavolta non deve neanche giudicare chissà che cosa, a parte la rissa finale.

Perde forse qualcosa per strada Feliciani, c’è una mezza rissa nel finale di partita, figlia di tanti piccoli nervosismi che il direttore di gara non è riuscito a disinnescare nonostante i 24 falli fischiati. Sugli episodi cruciali, però (due possibili tocchi di mano e un contatto su Ostigard) l’arbitro di Teramo vede comunque bene. In totale saranno tre i cartellini gialli, più quello comminato a De Rossi per proteste.

Niente rigori: Cross di Isaksen, Vasquez ha le braccia dietro la schiena, pallone sul petto. Ancora, cross di Lazzari, davanti a lui c’è Ostigard, il pallone tocca il ginocchio destro. Si lamenta Ostigard, chiede il rigore per un contatto con Lazzari: troppo poco.

Rischio: Rischia Zaccagni per il faccia a faccia con Amorim: dopo il doppio giallo (giusto) di Feliciani, il capitano della Lazio si avvicina minaccioso all’avversario. Vero, è stata spesso fermato con diversi falli (e qui l’arbitro poteva fare prevenzione), ma reagire così...

Senza fallo: E’ regolare l’azione che ha portato al gol (decisivo) dell’1-0 di Frattesi: Nuno Tavares nella progressione “brucia” Ellertsson senza commettere alcun fallo, è l’esterno del Genoa che cerca di recuperare, provando ad aggrapparsi.