Lazio-Genoa, gelo allo stadio Olimpico: il dato sui tifosi presenti

Seconda partita di Serie A surreale per la Lazio di Gattuso, accolta da uno stadio enorme e quasi spettrale, rotto soltanto da qualche coro sporadico. La protesta dei tifosi contro Lotito continua senza sosta, svuotando gli spalti dell'Olimpico in una scena resa ancora più desolata dalla totale assenza del settore ospiti, a causa del divieto di trasferta imposto ai sostenitori del Genoa residenti in Liguria.

I numeri della contestazione

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, si calcola un distacco netto tra la passione della tifoseria laziale in trasferta e il gelo in casa. Nonostante circa 3.500 biglietti acquistati e una base di 4.000 abbonati, la presenza sugli spalti si è fermata a quota 6.058 spettatori, superando di circa mille la precedente sfida di Coppa Italia contro il Mantova. Un vero e proprio abisso rispetto ai 3.500 laziali che hanno invece riempito il settore ospiti nell'ultima trasferta di Bologna.

Clima teso e distanze

Mentre la squadra cerca la l'equilibrio in campo, la contestazione della tifoseria nei confronti della gestione societaria non accenna a spegnersi, alimentata anche dalla lontananza di Lotito, assente allo stadio e rientrato a Cortina dopo Reggio Calabria.