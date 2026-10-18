Juventus-Lazio, i convocati: torna Pellegrini, la scelta su Cancellieri

Oggi è il giorno di Juventus-Lazio. La sfida tra i due ex ct dell'Italia, che si rincontrano all'Allianz Stadium alle 20:45. Gattuso si gioca la vetta della classifica, mentre Spalletti insegue, con l'obiettivo di dare continuità ai risultati, dopo un avvio di campionato altalenante.

Di seguito i giocatori convocati dal tecnico biancoceleste in occasione della gara in trasferta contro la formazione guidata da Luciano Spalletti.

La lista dei convocati

Portieri: Mandas, Motta, Renzetti;

Difensori: Doekhi, Floriani M., Lazzari, Leite, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard, Šutalo, Tavares;

Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Taylor;

Attaccanti: Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra, Zaccagni.

Pellegrini reintegrato, Cancellieri ancora ai box

Come già anticipato dallo stesso Gattuso in conferenza stampa, Luca Pellegrini è stato ufficialmente reintegrato in rosa e quindi sarà a tutti gli effetti disponibile per la sfida di oggi contro la Juve.

Ancora indisponibili Cancellieri, Marusic, Rovella e Gudmundsson. Per l'ex Parma c'era la speranza di portelo vedere in campo a Torino, ma il recupero non è stato completato e con ogni probabilità punterà la sfida interna contro il Parma, in programma il prossimo sabato.